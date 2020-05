Se redeschid discotecile și barurile! Faza a doua de relaxare a restricțiilor Islanda a recurs la o relaxare a restricțiile pe 4 mai. Atunci au fost deschise liceele, universitațile, muzeele și frizeriile. Pentru ca noile cazuri de coronavirus continua sa scada, Ministerul Sanatații de la Reykjavik a anunțat ca de luni, 25 mai, se vor relaxa și mai mult masurile de restricție, scrie Grapevine.is. Dupa ce autoritațile medicale au remarcat ca „relaxarea restricțiilor nu pare sa fi dus la o creștere a numarului de cazuri”, s-a decis trecerea la etapa a doua de relaxare Piscinele au fost deja deschise de pe dat de 18 mai, iar acum urmeaza o noua faza. Se vor redeschide barurile,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

