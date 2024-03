Se pregătește o mare surpriză pe scena politică maramureșeană! Se pregatește o mare surpriza pe scena politica maramureșeana! Cu toate ca interimarul de la primaria Baia Mare și-a tradat echipa și prietenii, Doru Dancuș fiind pregatit pentru a candida la Primaria Municipiului Baia Mare din partea PNCR, cu susținerea AUR-ului, PNCR inființat de europarlamentarul Cristian Terheș se intarește pe zi ce trece in Maramureș. […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

