Se pregătește cea mai mare grevă din ultimii 20 de ani: „Ne-a ajuns cuțitul la os” Angajații din sistemul sanitar și cei din asistența sociala pregatesc cea mai mare greva din ultimii 20 de ani. Cea mai mare revolta este in randul celor de la Federația Sanitas care reprezinta 100.000 de angajați din sistemul medical și din asistența sociala, relateaza Antena 3 CNN. „Lucratorii din sistemul sanitar și cel de asistența […] The post Se pregatește cea mai mare greva din ultimii 20 de ani: „Ne-a ajuns cuțitul la os” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

