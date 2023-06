Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Cine sunt romanii care nu vor mai primi vouchere de alimente de 250 de lei, in cadrul programului guvernamental „Sprijin pentru Romania”, emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene in vara anului 2022. Afla in randurile de mai jos ce limite prevede ordonanța de urgența chiar…

- SPRIJIN… Romanii din categoriile vulnerabile vor primi o a treia tranșa de ajutor pe cardurile sociale “Sprijin pentru Romania”, pentru alimente și mese calde. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a treia tranșa de 250 de lei va fi incarcata pana pe 10 iunie. Ultima tranșa de…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Romanii din categoriile vulnerabile vor primi o a treia tranșa de ajutor pe cardurile sociale „Sprijin pentru Romania”, pentru alimente și mese calde. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a treia de 250 de lei vor fi incarcata pana pe 10 iunie. Ultima…

- In Prahova sunt peste 84.000 de beneficiari N. Dumitrescu Conform reprezentanților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pe data de 11 aprilie a.c. au fost virați banii pentru alimentarea cu o noua tranșa, in valoare de 250 de lei, a celor peste 2,4 milioane de carduri de care beneficiaza…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca au fost incarcate cardurile pentru alimente si mese calde, cu o noua transa de 250 de lei.”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a virat astazi suma de 623.874.750 lei pentru alimentarea a 2.406.112 carduri cu a doua transa…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a virat marti peste 623,87 milioane de lei pentru alimentarea a 2.406.112 carduri cu a doua transa de 250 de lei din 2023 oferita prin programul ‘Sprijin pentru Romania’, informeaza MIPE intr-un comunicat remis AGERPRES. Anul acesta se acorda sase…

- Veste buna pentru pensionari!Ministrul Muncii,Marius Budai a anunțat ca pensiile vor ajunge mai devreme in aceasta luna pentru a permite oamenilor sa se pregateasca pentru Paște. Pensionarii obișnuiau sa primeasca pensia in perioada 1-15 aprilie, insa acum, aceștia o vor primi pana cel tarziu pe 11…

- Persoanele vulnerabile vor beneficia de un pachet special de sprijin prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala, primele apeluri de proiecte urmand a fi deschise in trimestrul al doilea al acestui an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). In total, in 2023 vor fi lansate…