- Qatarul negociaza eliberarea unui grup de aproximativ 10 ostatici detinuti de Hamas in Fasia Gaza in schimbul unei incetari a focului in acest teritoriu controlat de gruparea islamista palestiniana, sub asediu si bombardat de Israel, a declarat miercuri pentru AFP o sursa apropiata discutiilor.

- Qatarul este un important partener NATO, dar țara gazduiește liderul politic al mișcarii Hamas, pentru a putea media spun oficialii de la Doha. Rolul avut de Qatar, in aceasta situație tensionata, este supus unei investigații in Germania, spre nemulțumirea mai multor oficiali din națiunea din Golf

- "Pretul de platit pentru numarul mare de ostatici care sunt in mainile noastre este de a goli inchisorile de toti detinutii" palestinieni, a declarat purtatorul de cuvant militar al Hamas, Abu Obeida, intr-o inregistrare video difuzata de postul de televiziune al gruparii islamiste, Al-Aqsa."Daca inamicul…

- Expertul in eliberari de ostatici din Fașia Gaza care ține legatura cu membrii Hamas in perioada asta și care incearca pe cont propriu sa ajute negocierile spune intr-un interviu exclusiv la Digi24 ca Hamas va mai elibera ostatici pentru a intarzia ofensiva in forța a Israelului. El susține ca cheia…

- The New York Times, citand un inalt oficial militar israelian, spune ca sunt in desfașurare discuții pentru eliberarea a aproximativ 50 de cetațeni cu dubla naționalitate din captivitatea Hamas, „pe baza conversațiilor dintre Statele Unite și Qatar”.Senatorul de Rhode Island Jack Reed, care conduce…

- Imagini difuzate vineri (20 octombrie) de catre aripa armata a Hamas, Brigada al-Qassam, arata cum doi ostatici americani sunt eliberați și predați Crucii Roșii. Cetațenii americani au fost identificați ca fiind Judith Tai Raanan, rezidenta in zona Chicago, și fiica sa adolescenta Natalie Shoshana Raanan,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a lansat un proces de negocieri cu Hamas in vederea obtinerii eliberarii ostaticilor israelieni rapiti de gruparea islamista, a declarat miercuri seara o sursa oficiala pentru AFP."Sunt pe cale de a negocia pentru a obtine eliberarea ostaticilor", a afirmat…

- Qatarul incearca sa negocieze eliberarea femeilor si copiilor israelieni rapiti de Hamas in schimbul palestinienilor inchisi in Israel. Qatar conduce discuțiile pentru schimbul de ostatici și prizonieri. Demersul are loc in a treia zi de la declanșarea violențelor Hamas in Israel, in dimineața zilei…