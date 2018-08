Stiri pe aceeasi tema

- Un dezvoltator imobiliar din Saucești, Rud Construct Group SRL, intenționeaza sa construiasca un bloc de locuințe și spații comerciale in Bacau, pe strada Costache Negri nr. 31. Proiectul este prevazut pe un teren privat, iar pana acum a fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Rompetrol Downstream ndash; divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a deschis astazi o noua statie Rompetrol in Bacau, pe strada Milcov, numarul 5A.Potrivit Rompetrol. aceasta este a treia unitate din oras si se alatura celor situate pe drumul european E85, ce face legatura intre…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de catre o portiera a unei masini, deschisa de sofer fara sa se asigure. Acesta se deplasa, marți dimineața, pe bicicleta, pe strada Teiului din municipiul Fagaras, cand brusc, in fata sa o persoana a deschis portiera unei masini.…

- Peste 200 de locuitori ai municipiului Bacau au protestat aseara, in fata sediului primariei, nemultumiti ca orasul este de patru zile fara apa potabila si nici nu exista perspective certe sa fie reluata furnizarea acesteia pana la sfarsitul saptamanii in curs. Oamenii au iesit in strada, circa trei…

- 14 judete sunt, in continuare, sub avertizare cod portocaliu de inundatii Foto: Arhiva. 14 judete sunt, în continuare, sub avertizare cod portocaliu de inundatii pâna la ora 16:00. Alte 13 sunt vizate de un cod galben, care va fi în vigoare pâna mâine. …

- Un barbat din Bacau si-a omorat vecinul din cauza geloziei. Motivul a fost ca vecinul s-ar fi uitat cu pofta la iubita ucigasului, o femeie in varsta de 60 de ani. Pentru fapta comisa, risca sa petreaca pana la 20 de ani in spatele gratiilor, scrie libertatea.ro.

- O sosea din orasul Targu Carbunesti va deveni cu sens unic. Este vorba de drumul de acces spre spitalul din localitate, strada Teiului. Autoritatile locale au luat aceasta decizie pentru a fluidiza traficul din zona. Primaria a reabilitat si pa...