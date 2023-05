Primele pentru asigurarea obligatorie a locuinței se vor majora din toamna la 130 de lei, potrivit unui act normativ aprobat recent și care prevede mai multe modificari importante cu privire la asigurarea locuinței (polița PAD). In același timp, vor putea fi asigurate facultativ cladirile cu bulina roșie, iar asigurarea obligatorie va putea fi facuta și pe mai mulți ani. In prezent, sumele asigurate și prima de asigurare ce trebuie platita pentru incheierea unei polițe PAD sunt exprimate in euro. Incepand cu data de 11 noiembrie, sumele urmeaza sa fie exprimate in lei, potrivit Legii 115/2023,…