Se majorează pensiile în 2023! Câți bani vor primi în plus pensionarii Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a vorbit despre majorarea pensiilor. Acesta anunța ca toate pensiile ar urma sa creasca cu același procent. Acest lucru va mai dura insa și va putea fi posibil de abia la data de 1 ianuarie 2023. Totodata, șeful CNPP explica ca s-au acumulat prea multe inechitați in sistemul public de pensii și ca a venit momentul sa se faca dreptate. „In ultimii nu 10 ani, poate chiar mai mult, s-au acumulat o serie de inechitați in sistemul public de pensii, pentru ca legislația s-a tot modificat de-a lungul timpului și avem persoane care sunt in plata in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

