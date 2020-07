Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Buzau, prin Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, in parteneriat cu Asociația CulturALL, anunța lansarea seriei de evenimente cultural-educative „Seri de Vara la Buzau”, in cadrul proiectului „Școala din Parc”, proiect ce se va desfașura in Parcul Tineretului. Astfel, in perioada…

- Centrul Cultural Pitești pregatește, pentru perioada 9 – 12 iunie, evenimente cultural-educative și de dezvoltare personala, care vor putea fi urmarite exclusiv online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției, precum și pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro): Medalion poetic „Ana…

- ATEN, lider mondial in soluții de conectivitate și sisteme complete de administrare, a lansat recent pentru partenerii din zona Europei de Est o serie de webinare, in fiecare zi de joi, de la ora 11, pe teme actuale din domeniul tehnologiei in funcție de provocarile cu care se confrunta partenerii din…

- In toamna anului trecut, Alpina a prezentat noul B3 Touring in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt. Modelul are la baza actuala generație Seria 3 Touring, iar motorul pe benzina de 3.0 litri a fost modificat de specialiștii companiei din Buchloe pentru a dezvolta 462 CP și 700 Nm. Acum, Alpina a pregatit…

- OPTEX, lider mondial in dezvoltarea de soluții de detecție, a lansat seria de senzori QX INFINITY, care asigura o acoperire pe distanțe de pana la 12 metri, la un unghi de pana la 120 de grade, fiind potriviți pentru montare la exterior – atat la inalțime, cat și in modul ”Pet alley (0,8-1,2m)”. Ca…

- Lenovo completeaza portofoliul Legion cu noi PC-uri dotate cu procesoare Intel Core seria H, de generatia a 10-a, si procesoare AMD Ryzen seria 4000, precum si cu placile grafice NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti si RTX 2080 SUPER cu Max-Q Design.