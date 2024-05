Programul “Litoralul pentru toți” se afla la cea de-a 44-a ediție și este singurul program social din Romania susținut complet de afacerile locale, in special de hotelierii autohtoni. Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunța o noua ediție a programului “Litoralul pentru toți”, desfașurat intre 31 mai și 20 iunie. Turiștii pot beneficia de cazare […] The post Se lanseaza Programul ”Litoralul pentru toți”. Reduceri de pana la 70% appeared first on Puterea.ro .