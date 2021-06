Se lansează ore gratuite de Kangoo Jumps online. Cum te poți antrena de acasă! Se lanseaza ore gratuite de Kangoo Jumps online. Cum te poți antrena de acasa! Regina Kangoo Jumps a creat o echipa extinsa de instructori și presenteri din mai multe țari și va ține, timp de o luna, antrenamente online gratuite. Totul se va derula in cadrul unui grup de Facebook la care pot adera toți cei care au ghete Kangoo Jumps și sunt interesați sa faca acest tip de sport pentru a slabi, a-și tonifia silueta și a-și menține o stare de sanatate excelenta. “In timpul restricțiilor pandemiei am ințeles cat de important este sa comunicam online. Am avut mii de persoane care ne-au scris intrebandu-ne… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

