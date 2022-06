Se joacă cu nervii românilor. Coaliția mimează cearta pe prețurile carburanților Așa-zisul scandal din coaliție pe tema prețurilor carburanților nu mai pacalește pe nimeni. Dupa ce și-au pasat unii altora responsabilitatea masurilor pentru reducerea prețurilor la combustibili, acum se aude ca ar fi ajuns la un consens. Consens care, culmea, nu poate fi aplicat din motive tehnice, astfel ca s-a ajuns de unde s-a plecat. Circul […] The post Se joaca cu nervii romanilor. Coaliția mimeaza cearta pe prețurile carburanților first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

