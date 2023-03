Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari la Colterm, se intrerupe furnizarea incalzirii pe strada Simion Barnuțiu. In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile...

- Cugir: Intreruperi in alimentarea cu apa, din cauza unei avarii la rețea. Cand va fi reluata furnizarea O avarie la rețeaua de distribuție a apei potabile a determinat intreruperi de furnizare pe mai multe strazi, luni dimineața. ”Din cauza unei avarii la conducta principala de distribuție a apei potabile…

- Avarie la rețeaua de apa potabila, in Alba Iulia-Micești. Locuitori de pe mai multe strazi au ramas fara apa Furnizarea apei potabile este intrerupta joi, 16 februarie, pe mai multe strazi din Alba Iulia, cartier Micești, din cauza unei avarii la rețea. ”APA CTTA – Sucursala Alba Iulia anunța intreruperea…

- Furnizarea apei potabile in localitațile Radauți (intreg municipiul) și Maneuți este afectata de o avarie produsa pe conducta de aducțiune a apei din stația de tratare catre sistemul de distribuție.Lucrari de remediere a avariei sunt programate a avea loc miercuri, 1 februarie, incepand cu ora ...

- Mama Emmei, fetița din Drambar pentru care s-au strans, in timp record, banii pentru un tratament in Spania a transmis un nou mesaj in care vorbește despre starea micuței și demersurile care se fac pentru plecarea in strainatate. Despre acest caz puteți citi mai multe AICI , AICI sau AICI . Iata mesajul…

- S.C. Apa C.T.T.A. S.A. Alba – Sucursala Alba Iulia, anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 09.01.2023, din cauza unei avarii majore la conducta de alimentare cu apa potabila de pe strada Bradisor din municipiul Alba Iulia . Estimam durata intreruperii pana in jurul orei 19.00 La reluarea…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 28 decembrie, pana la 17.00, in Baia Mare, pe str. Closca, str. Vasile Alecsandri (nr.2-4), P-ta Izvoarelor, din cauza unei avarii. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii…

- Distribuție Energie Electrica Romania – Sucursala Baia Mare anunța mai multe intreruperi in alimentarea cu energie electrica, pentru efectuarea unor lucrari la instalațiile și rețelele electrice in ziua de marți, 20 decembrie. Fara energie electrica, trei stații de pompare din zona afectate de lucrarile…