Ciugudul a rămas fără apă potabilă, din cauza unei avarii la rețea SC APA CTTA SA Alba-Sucursala Alba Iulia informeaza consumatorii ca, in data de 27.02.2024, furnizarea apei va fi intrerupta in localitatea Ciugud, intre orele 8.30 – 13.30, din cauza unei avarii la rețeaua de alimentare cu apa potabila. La reluarea furnizarii cu apa potabila, este posibil sa apara depașiri ale parametrului turbiditate, in acest caz rugam clienții sa utilizeze apa numai in scopuri menajere. Eventualele perturbații și zonele in care apar acestea trebuie semnalate imediat la numarul de telefon: 0258810521, 0258810463, in vederea intervenției. Va mulțumim pentru ințelegere și ne… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

