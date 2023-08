Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a clasificat miercuri tulpina de coronavirus EG.5 care circula in Statele Unite, China și țari din Europa, inclusiv Marea Britanie, drept "varianta de interes".

- Reincepe isteria! Cazurile de Covid-19 au explodat in SUA odata cu raspandirea noii variante EG.5O noua varianta a coronavirusului care produce Covid-19, botezata EG.5, se raspandeste in Statele Unite, dar si in Irlanda, Franta, Marea Britanie, Japonia si China, observandu-se o crestere a numarului…

- "Patru pacienți spitalizați cu antrax au refuzat tratamentul la spitalul de boli infecțioase [din regiune] și au parasit unitatea medicala fara autorizație. Un pacient continua sa primeasca tratament", a precizat Ministerului regional al Sanatații intr-un comunicat, citat de Newsweek . Agenția TASS…

- Economie Comunicat de presa CECCAR / Propunere legislativa sau o “bomba cu ceas” pentru securitatea economica a Romaniei? iunie 29, 2023 08:27 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) marcheaza, la 13 iulie 2023, doi ani de la implinirea unui secol de la reglementarea…

- China a desfasurat saptamana trecuta un avion de recunoastere deasupra apelor Pacificului, la est de Taiwan, care - potrivit media chineze - a monitorizat si a adunat informatii despre un exercitiu la care au participat fortele navale ale SUA, Japoniei, Frantei si Canadei.

- Suntem in mijlocul tensiunilor create de schimbarea lumii. Ele vin din doua surse majore: competiția supraputerilor, intr-o geometrie variabila in care au intrat din 2010 incoace, și confruntarea dintre globalism și suveranism, fiecare cu variante. Spre ce ne indreptam? Caut sa raspund in cele ce urmeaza.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis luni o recomandare impotriva utilizarii indulcitorilor fara zahar (NSS) pentru controlul greutatii sau pentru reducerea riscului de boli netransmisibile (BNT), relateaza Xinhua, citata de Agerpres. Ghidul OMS se bazeaza pe constatarile unei revizuiri sistematice…