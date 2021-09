Se întoarce marele jaf? NĂSUI acuză politizarea masivă a unei companii de stat! Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, anunta ca exact in noaptea dupa ce si-a dat demisia, noul ministru interimar i-a dat afara pe profesionistii proaspat numit numiti in Consiliul de Administratie de la Salrom pentru a numi oameni de partid, unul avand chiar numeroase dosare penale. Cei proaspat numiti la Salrom sunt „fix cu cei care capusau compania in liniste” si care au incercat sa dea un „mare tun imobiliar”, blocat de Nasui cand era ministru. „Iata cum statul revine la normal. Oamenii profesionisti sunt dati la o parte, iar in locul lor revin baietii pe care ii stim cu totii”, acuza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

