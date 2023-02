Sindicatele din Poliție trag un semnal de alarma cu privire la creșterile salariale. Polițiștii au primit salariile și nu sunt mulțumiți de sumele luate in plus, spunand ca nu acopera nici macar rata inflației de 13,8%. SNPPC spune ca nu mai merita sa te angajezi in Poliție. Un tanar polițist are puțin mai mult decat salariul minim pe economie. “Sa primești, ca tanar polițist, un salariu de funcție, de 3.491 lei brut, in condițiile in care salariul minim brut pe economie este 3.000 lei, iar in construcții – 4.000, este un adevarat șoc! Daca adaugam și faptul ca sistemul defectuos i-a trimis pe…