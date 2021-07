Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a anunțat ca va avea in premiera o noua mașina de familie cu 7 locuri la IAA Mobility din 2021 din Munchen, cu o prezentare digitala vineri, 3 septembrie. Acest model, inca fara nume, va fi noul Logan MCV spionat acum cateva saptamani in timpul testarii. Va avea o cabina cu trei randuri care vizeaza…

- La data de 30 iunie 2021, politistii din Ocna Mureș au identificat un tanar, de 20 ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt, semnalat poliției in cursul zilei de 28 iunie 2021. Se pare ca, in noaptea de 27/28 iunie, tanarul ar fi sustras cantitatea de 200 de litri de motorina …

- In curzul zilei de ieri, 30 iunie 2021, politistii din Ocna Mureș au identificat un tanar, de 20 ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt, semnalat poliției in cursul zilei de 28 iunie 2021. Se pare ca, in noaptea de 27/28 iunie, tanarul ar fi sustras cantitatea de 200 de…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, susține ca decizia luata de Primaria Capitalei in 2019, primarie condusa la vremea respectiva de Gabriela Firea, de a delega catre primariile de sector problema salubrizarii a favorizat criza gunoaielor din Sectorul 1 din București. „E varfil iceberg-ului.…

- 10.000 de litri de motorina, alocați de catre CJSU, pentru comuna Arieșeni. Vor fi inlaturate efectele inundațiilor și refacute caile de acces. In urma inundațiilor de marți, 18 mai, Instituția Prefectului – Județul Alba, impreuna cu Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Alba vine in sprijinul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis miercuri distribuirea catre comuna Arieșeni a unei cantitați de 10.000 litri motorina in vederea inlaturarii efectelor inundațiilor produse in data de 18.05.2021 și refacerea drumului de acces spre satul Galbena. Ajutorul se va acorda prin intermediul…

- Un barbat, din Matasari, Gorj, este anchetat pentru furtul a zeci de litri de motorina de pe șantierul unde lucra. Polițiștii din Motru au fost sesizati ieri prin plangere, de o femeie de 63 de ani, din comuna Chișcani, județul Braila, administrator al unei societați comerciale, avand ca obiect de activitate…

- Urmare a faptului ca temperaturile exterioare sunt pozitive, furnizarea caldurii de la Thermoenergy Bacau se va opri pe 4 mai. Furnizorul de energie termica din Municipiul Bacau a anunțat ca incepand cu aceasta data se va sista caldura in tot orașul. „Incepand cu 4.05.2021, Thermoenergy va opri furnizarea…