Se impune amânarea alegerilor parlamentare? Răspunsul lui Klaus Iohannis Intrebat de jurnaliști daca se impune amanarea alegerilor parlamentare care ar trebui sa aiba loc in luna decembrie, președintele Romaniei Klaus Iohannis a afirmat ca deocamdata nu a rezultat aceasta nevoie. „Nu se poate discuta despre un aunumit numar de cazuri. Daca INSP ne spune ca din acest moment nu se mai poate face o actiune publica sau alta, atunci vom lua masurile necesare, insa din discutiile pe care le-am avut azi nu a rezultat o nevoie de amanare a alegerilor”, a precizat presedintele. Bilanțul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus continua sa creasca in Romania, in ultimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

