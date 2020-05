Stiri pe aceeasi tema

- De miercuri și pana joi, in județul Suceava s-a inregistrat cea mai mica creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus de la inceputul pandemiei. Potrivit raportarii oficiale, in ultimele 24 de ore in județul Suceava au fost inregistrate doar trei cazuri noi de imbolnaviri cu noul Covid-19. Astfel,…

- Se anunța „valul 2”, dar nu de coronavirus... La mai putin de doua saptamani pana la presupusa relaxare a restrictiilor impuse in vederea prevenirii raspandirii noului coronavirus, in Romania se inregistreaza 780 decese. Romania inregistreaza in momentul de fata 12.732 de cazuri confirmate si 780 de…

- Brazilia, cea mai afectata tara de COVID-19 din America de Sud, a raportat pana acum peste 66.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, au anuntat luni autoritatile medicale, citate de DPA. Duminica, autoritatile au recenzat 4.613 de cazuri noi - a doua cea mai mare crestere zilnica de la aparitia…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut miercuri în Rusia cu peste 3.300, un alt record zilnic pe plan national, ajungând la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamâni de crestere exponentiala, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Astfel, numarul…

- Autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu Covid-19, cu noua mai mult decat in intervalul anterior, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri inregistrat in tara in mai mult de cinci saptamani, informeaza Reuters.

- Pilotul francez Sebastien Ogier, sextuplu campion mondial de raliuri, spera ca sezonul 2020 al Campionatului Mondial de Raliuri (WRC) se va relua si va permite disputarea macar a cinci curse, in pofida pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. WRC a amanat deja etapele a patra, a cincea si a sasea,…

- Vineri, America Latina a raportat 10.056 de cazuri de Covid-19, potrivit unui bilanț realizat de AFP. Bilantul a fost facut pornind de la datele oficiale furnizate de catre guverne si Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit hotnews.ro. Numarul morților s-a ridicat la 181. Țarile afectate sunt Brazilia…

- Cea mai neagra previziune pentru Romania, in contextul pandemiei de coronavirus este și cel mai rau scenariu la care s-au gandit specialiștii - acela ca imbolnavirile de Covid-19 sa se produca intr-un ritm alert și sa se ajunga in scurt timp la 10.000 de cazuri, dupa mijlocul lunii aprilie.