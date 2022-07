Se deschid portile Curtii Supreme! Liber la promovari pentru judecatori

In ultimii trei ani, trei judecatori ai Curtii de Apel Constanta au promovat cu succes examenul de promovare la Curtea Suprema a RomanieiOportunitati de promovare pentru judecatorii din tara Consiliul Superior al Magistraturii a scos la concurs 15 posturi vacante de judecatori la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, in cadrul Sectiei I Civila, Sectiei Penale si a Sectiei de Contencios administrativ si fiscal.Amintim, in ultimii trei ani, trei judecatori ai Curtii de Apel Constanta au ...