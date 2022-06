Se dau lupte grele pentru cucerirea Luganskului! Pas strategic făcut de Moscova: soldații au au intrat în oraşul Lisiceansk Fortele ruse si proruse au intrat sambata in orasul Lisiceansk din estul Ucrainei, unde au loc in prezent lupte de strada, au afirmat separatistii, transmite AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Se dau lupte grele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Se dau

Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro. Fii la…

- Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Fortele ruse controleaza deja "o parte" din Severodonetk, oras din estul Ucrainei pe care il bombardeaza si incearca de mai multe saptamani sa-l cucereasca, a anuntat marti guvernatorul regiunii, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortele ruse asalteaza in continuare orasul ucrainean Severodonetk, dupa ce sambata anuntasera ca au capturat orasul vecin Liman, important nod feroviar, in timp ce Moscova isi continua ofensiva in Donbas, estul Ucrainei, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rușii vor sa puna mana pe estul Ucrainei cu orice preț. In acest sens pare tot mai mult ca aplica tactica „cleștelui”, tocmai pentru pune mana atat pe teritoriile dorite, cat și pe soldați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Forțele ucrainene se afla in plina contraofensiva in apropiere de orașul Izium, relateaza Reuters citandu-l pe guvernatorul regiunii Harkiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Armata ucraineana a anuntat ca Rusia desfasoara 6 nave si 2 submarine in apropierea Ucrainei in Marea Neagra, noteaza The Kiev Independent, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Fortele armate ale Ucrainei nu dispun de suficiente resurse pentru a forma si inarma sute de mii de oameni care intentioneaza sa se inroleze pentru a lupta impotriva invadatorului rus, scrie luni cotidianul spaniol El Pais. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…