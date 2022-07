Se dau amenzi usturătoare! Românii mai au la dispoziție o zi să completeze formularul. Duminica este ultima zi in care romanii isi mai pot face recensamantul, iar cei care nu o vor face risca amenzi usturatoare. Autoritațile s-au mobilizat, iar in Capitala, punctele de recenzare sunt peste tot, in statiile de metrou, la gara, in mall-uri si chiar la piscine. Cei care nu vor face recensamantul risca acum amenzi de pana la 3.000 de lei. Dupa incheierea primelor doua etape, cea online, respectiv culegerea datelor din ușa in ușa, romanii care n-au completat chestionarul sunt așteptați la centrele de recenzare. “O bataie de joc. Asta e parerea mare, o bataie de joc ca de fiecare data… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

