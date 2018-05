Se conturează o lume multipolară? SUA raman puterea globala preeminenta, indiferent ca ne place sau nu. Oriunde ne-am afla, oamenii trag semnalul de alarma despre declinul puterii americane. Cele mai puternice avertismente de acest fel vin chiar din SUA. Adversarii presedintelui Donald Trump cred ca el distruge influenta si credibilitatea Americii in lume. (Amenintarea cu anularea acordului cu Iranul este doar un exemplu.) La randul lor, sustinatorii lui Trump cred ca puterea SUA deja se diminuase inainte ca el sa devina presedinte. (Ideea implicita a sloganului ”Sa facem America mareata din nou” este ca America… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia președintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul a produs sciziuni profunde in raport cu aliații europeni, cu implicații politice, economice și de securitate majore. Germania, Franța și Marea Britanie și-au exprimat "regretul și ingrijorarea" fața de decizia SUA și au…

- Parlamentarii iranieni au incendiat steagul Americii chiar in Parlament, miercuri, dupa ce Donald Trump a anunțat ca SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul și vor reimpune sancțiuni țarii, relateaza New York Times.

- Liderii Frantei, Germaniei si Regatului Unit si-au exprimat "regretul si ingrijorarea" fata de decizia presedintelui Donald Trump ca Statele Unite sa se retraga din acordul privind dosarul nuclear iranian si au semnat o declaratie comuna in care arata ca cele trei state raman parti ale acordului nuclear…

- Iranul a avertizat joi ca va parasi acordul nuclear istoric încheiat cu cele sase mari puteri în 2015, în cazul în care Statele Unite ies din el, în contextul în care presedintele american Donald Trump ameninta sa retraga Statele Unite din acord pe 12 mai, scrie…

- Statele Unite au adoptat noi sanctiuni impotriva Rusiei. Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 indivizi pe lista sanctiunilor.Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, a denuntat o serie de atacuri cibernetice "periculoase" lansate…

- Intr-un discurs in fața militarilor din San Diego, președintele SUA a spus ca iși dorește și o armata spațiala. Donald Trump spune ca și spațiul cosmic este o zona de razboi și vrea, la fel ca armata și marina, sa aiba forțe și pentru o eventuala lupta in cosmos. Intr-un discurs in fața militarilor…

- Statele Unite ale Americii asteapta un raspuns din partea Coreei de Nord, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, notand ca regimul de la Phenianul nu a mai transmis nimic de cand presedintele Donald Trump a acceptat propunerea unei intrevederi cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un.