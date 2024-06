Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden l-a numit pentru prima data “delincvent” pe rivalul sau in cursa pentru un nou mandat la Casa Alba, Donald Trump, dupa verdictul de vinovatie pronuntat joi de justitie la New York in procesul penal istoric al fostului presedinte republican.“Pentru prima data in istoria Americii, un fost presedinte…

- Un juriu din New York care l-a condamnat pe Donald Trump pentru 34 de infracțiuni a pus capat procesului de cateva saptamani al fostului președinte, dar a deschis o noua etapa a acestui caz istoric.

- Un fost președinte de țara a fost gasit vinovat de trafic de droguri! Vorbim despre Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului, care risca acum inchisoarea pe viața! Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al statului Honduras, a fost gasit vinovat, vineri, pentru conspirație privind…