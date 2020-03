Stiri pe aceeasi tema

- Luni dupa-amiaza, la Liceul Tehnologic „Beethoven“ din Craiova , a avut loc deschiderea primului club de programare din Romania pentru elevi cu deficiente de auz. Evenimentul a avut loc in prezenta ambasadorului Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a directorului general al Ford Romania, Ian Pearson,…

- Din dorinta de a lupta pentru drepturile oamenilor si de a-i ajuta pe cei nevoiasi, Gabriela Achihai a infiintat Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau. Este o activitate solicitanta si complexa pentru ca implica lucrul cu oamenii, cu companiile, dar si lucrul cu persoane de alte nationalitati. Gabriela…

- Asociația "Little People Romania" împreuna cu Fundația „Poți sa Visezi, Poți sa Faci” organizeaza în data de 6 februarie un concert caritabil destinat copiilor bolnavi de cancer. Pe scena vor urca, printre alții, Calin Goia, solistul trupei Voltaj, Flavius Buzila,…

- Autor: Cornel NISTORESCU 1. George Soros a fost și este un personaj controversat. Open Society a urmat același statut. A pus in aplicare proiectul sau de implementare a democrației conceputa de el sau de cel (cei) pe care ii reprezinta. Romania, Ungaria, Muntenegru și multe alte țari au devenit laboratoare…

- Transilvania, una dintre cele mai interesante destinatii pentru ecoturism din Romania, este prezentata spectaculos intr-un film intitulat Colinele Transilvaniei, realizat de fotograful Mihai Moiceanu. Filmul de prezentare va fi lansat vineri, 17 ianuarie, si va fi disponibil pe canalele de…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut joi dupa o serie de noi perchezitii desfasurate la sediul organizatiei impotriva coruptiei condusa de acesta, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres."Aleksei a fost retinut prin forta si dus de acolo. Nu a opus rezistenta. Avocatii…

- In urma solicitarii Fundației pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), cu privire la ceea ce in presa a fost numita ”criza medicamentelor”, Ministerul Sanatații a dat asigurari ca situația este in curs de rezolvare și ca in ultimele luni s-au facut demersuri pentru inlocuirea…