- Sectorul jocurilor de noroc intampina dificultați noi dupa implementarea inteligenței artificiale (IA). Danny Cheetham, care a luptat cu dependența de jocuri de noroc, a relatat cum ușurința de acces la jocurile online a agravat comportamentul sau de jucator. El iși amintește ca și-a setat alarma…

- Israelul a atacat aerian o poziție din Siria folosita de Corpul Garzilor Revoluționare din Iran, susțin surse iraniene citate de Reuters. Doi oameni au murit și alții sunt raniți, au precizat sursele, potrivit Mediafax.Doua persoane au fost ucise și alte cateva au fost ranite luni in timpul atacurilor…

- Adrian Nica, noul șef al Corpului de Control al Guvernului a fost somat de BCR sa predea cheia unei cutii de valori, dupa ce banca l-a dat in judecata și a caștigat. Nica și soția sa au trei credite la BCR, conform declarației de avere. Conform portalului instanțelor de judecata, numele lui Adrian Nica,…

- Gardienii Revoluției din Iran au informat ca au atacat "sediul de spionaj" al Israelului din regiunea semi-autonoma Kurdistan din Irak, a relatat presa de stat de la Teheran, luni seara. Gardienii Revoluției au aratat ca au lovit și in Siria, impotriva Statului Islamic, scrie Reuters, informeaza Mediafax.Pe…

- FOTO: Volei Alba Blaj – LKS Lodz 0-3, in Liga Campionilor! Eșec, evoluție modesta și situația se complica! Volei Alba Blaj a pierdut drastic, scor 0-3 (16-25, 19-25, 15-25), cu LKS Commercecon Lodz, in „Alba Blaj” Arena, in penultima etapa a grupelor Ligii Campionilor, o finala” pentru continuarea aventurii…

- Statele Unite, ale caror relatii cu China raman foarte tensionate, vor trimite "o delegatie informala" in Taiwan dupa alegerile prezidentiale programate sambata, a declarat miercuri un inalt responsabil american, avertizand Beijingul impotriva oricarui act "provocator" dupa acest scrutin crucial, informeaza…

- Exploziile din Teheran complica și mai mult situația din Orientul Mijlociu, a declarat la Digi24 fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu. El a spus ca Teheranul va face o serie de referințe la "dușmanii tradiționali" și se va intoarce catre opinia publica din Iran "cerand razbunare".

- UPDATE: INFORMAȚII SUPLIMENTARE… Situația se complica pentru taximetristul care a provocat accidentul langa Silver Mall, din seara de Revelion. Doua femei il acuza de vatamare corporala, dupa ce taxiul acestuia s-a izbit violent de o mașina care era parcata pe marginea drumului. Șoferița tocmai se pregatea…