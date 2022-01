Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum ne-am obișnuit, și vinerea aceasta avem o surpriza fierbinte care vine de la Mr. VIK in plina luna decembrie. Artistul lanseaza piesa „Amargo” din proiectul „Friday Raggaeton”, in colaborare cu Sprint Music. Daca e vineri este Friday Raggaeton iar Mr. VIK lanseaza azi „Amargo”! Mr. VIK nu se…

- Alessiah a inceput anul 2021 cu melodia „Darling”, iar acum, la finalul anului, lanseaza o versiune inedita a piesei, alaturi de ATL, un artist originar din Mexic – “Estas Tu (Darling)”. Noua varianta a piesei conține versuri in limba spaniola de la ATL, dar și o parte in limba spaniola de la Alessiah,…

- Interpretul hitului „California” revine in atenția fanilor cu o noua piesa antrenanta și fresh. Mario Joy lanseaza azi piesa „Flava” la care a filmat un videoclip incitant, palpitant și foarte interesant, bineințeles, in colaborare cu Sprint Music! Mario Joy revine in atenția fanilor și lanseaza o piesa…

- Dupa mai multe colaborari de succes, Mindblow revine și lanseaza o noua piesa speciala „Don’t let me Go”, produsa de Gino Manzotti și Maxx de la DJ Project. Cei trei au facut echipa buna și le-a ieșit un produs pe cinste. DJ Mindlow a lansat, alaturi de Gino Manzotti și Maxx de la DJ Project, sub egida…

- Cea mai noua colaborare muzicala a lunii noiembrie se numește „Dependent”, piesa fiind compusa de Cortes și interpretata in duet cu Edward Sanda. Pentru aceasta melodie s-a filmat și un super videoclip regizat de Silviu Mandroc, o poveste speciala cu dublu sens. Saptamana aceasta aduce o surpriza muzicala…

- “I-am facut proiectul lui Puya de casa” Daca e vineri, avem muzica buna de la Mr. VIK. Artistul ne surprinde azi cu o piesa dance cu influențe orientale din proiectul Friday Raggaeton, realizat in colaborare cu Sprint Music. Noua creație muzicala se numește “Shikidim” și vine cu un vibe numai bun de…

- Post Malone si The Weeknd continua sa se pregateasca pentru noile lor ere, de data aceasta, cu o piesa impreuna – „One Right Now”. Acesta este al doilea single pe care Malone l-a lansat in 2021, dupa lansarea din iulie a piesei „Motley Crew”. The Weeknd a colaborat recent cu grupul EDM Swedish House…

- E vineri iar MR. VIK ne ofera o noua “porție” din proiectul Friday Raggaeton, proiect realizat in colaborare cu Sprint Music. Dupa nenumarate colaborari cu Anda Adam, Alex Mica, Tamy sau Alex Vi, MR. VIK vine cu o noua surpriza muzicala, “Bye Bye”! Videoclipul a fost filmat in București, in același…