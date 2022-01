Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de Stat a Drumurilor anunța ca pe parcursul nopții de 12 ianuarie, lucrarile de intreținere a drumurilor naționale pe timp de iarna au continuat in regiunile unde au fost necesare intervenții. In zonele Nord și Centru s-au efectuat lucrari de patrulare și combatere a lunecușului.

- Informații privind starea drumurilor publice naționale. Lucrarile de intreținere a drumurilor naționale pe timp de iarna au continuat in regiunile unde au fost necesare intervenții a: in zonele Nord, Centru și Sud s-au efectuat lucrari de patrulare, deszapezire și combatere a lunecușului, anunța Administrația…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras pe 29 decembrie 2021, dupa intervenția serviciilor gospodarești la deszapezire și combaterea poleiului, pe parcursul nopții trecute.

- Toate drumurile nationale din judetul Suceava sunt deschise traficului rutier, dar se circula in conditii de iarna, dupa ce utilajele de deszapezire au actionat toata noaptea, a anuntat, marti, Prefectura, conform agerpres. Pe toate sectoarele de drum national din administrarea Sectiei de Drumuri…

- Pentru siguranța locuitorilor municipiului Orhei, peste 60 de angajați ai Intreprinderii Municipale „Servicii Comunal-Locative” și peste 25 de utilaje au funcționat la capacitate maxima, noaptea trecuta, dar și in aceasta dimineața la deszapezirea drumurilor și pentru a pentru a evita blocarea traseelor.

- Admnistrația de Stat a Drumurilor informeaza ca pe parcursul nopții de 27 decembrie, lucrarile de intreținere a drumurilor naționale pe timp de iarna au continuat in regiunile unde au fost necesare intervenții ale unitaților teritoriale SA „Drumuri”: in zonele Nord, Centru, și Sud s-au efectuat lucrari…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat, joi dimineata, ca se circula in conditii de iarna, fara depuneri pe carosabil, in judetele Maramures (DN 18 - Pasul Gutai), Bistrita-Nasaud (DN 17 - Pasul Tihuta), Gorj (DN 67C - Ranca) si Harghita (DN 13B - Bucin).

- Pe mai multe drumuri din tara se circula in conditii de iarna, fara depuneri pe carosabil, a anuntat joi dimineata Centrul Infotrafic. De asemenea, la intrarea in Capitala traficul se desfasoara in conditii de aglomeratie.