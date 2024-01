Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca luna februarie va avea temperaturi mai mari decat cele normale. In anumite zone ale țarii vor fi și precipitații in cantitați importante. In saptamana 29 ianuarie-5 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile nord-estice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii țari, dar mai ales in regiunile din jumatatea sudica a teritoriului. In saptamana 5 – 12 februarie, temperaturile medii vor fi…