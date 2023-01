Stiri pe aceeasi tema

- La Tribunalul București s-a incheiat vineri cercetarea judiciara in cazul Mario Iorgulescu, acuzat de omor, dupa ce a provocat in anul 2019 un accident soldat cu moartea unui tanar. El era drogat și beat și circula cu circa 160 km/h.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a dat in judecata UBB Cluj la Salaj, pentru a bloca analizarea cazului lui de plagiat. Procesul are ca obiect decizia prin care Comisia de Etica a UBB s-a autosesizat la data de 13 decembrie 2022, la 19 zile dupa ce am publicat, in premiera, probe care demonstreaza…

- A scapadat basma curata. Fostul primar general al Capitalei, Dorin Chirtoaca, a fost achitat in prima instanta in dosarul instrumentat impotriva sa de ex-Procurorul general interimar, Dumitru Robu.E vorba de dosarul parcarilor cu plata. Stirea se actualizeaza.

- La doar cateva zile de la marea eliberare din arest, fratele lui Dani Mocanu se intoarce dupa gratii, fiindca judecatorii de la instanța superioara au considerat ca magistrații de la tribunal au greșit cand l-au lasat sa iasa de la mititica.

- Judecatorii Tribunalul București au decis miercuri, 23 noiembrie, sa anuleze decizia primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, privind detasarea ei de la conducerea CSM Bucuresti. Totodata, Nicușor Dan a fost obligat de instanța sa o reincadreze pe fosta mare atleta in funcția de director general…

- Carmen de la Salciua a dezvaluit, pentru Antena Stars, care a fost adevaratul motiv pentru care a decis sa se casatoreasca in mare secret. Totul are legatura cu pelerinajul de pe Muntele Athos și asta pentru ca de acolo artista a venit complet schimbata. Mai mult, Carmen de la Salciua a spus și de ce…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit in anul 2015, iar de cand au venit pe lume fetițele lor, totul s-a schimbat in casnicia lor. Ce ii reproșeaza artistul soției sale.Gabriela Cristea și-a dorit mult sa devina mama, astfel ca dorința ei s-a indeplinit și are doua fetițe superbe. Prezentatoarea…