Se cere insistent DEMISIA lui Ludovic Orban: PNL are nevoie…

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, revine in prim-plan susținand ca PN L are nevoie de o reforma profunda, iar Ludovic Orban ar trebui sa demisioneze de la șefia partidului. Tișe spune ca PNL ar trebui condus de oameni care s-au validat politic, care au avut performanțe, nu de ”politicieni de paie, oameni fara caracter”. Dupa declarațiile dure facute de prim-vicepresedintele partidului Rareș Bogdan, valul de contestatari ai președintelui PNL continua. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, cel care criticase și in decembrie conducerea partidului a lansat un nou mesaj dur la adresa lui…