- Profitul brut preliminat la 31 decembrie 2022 este mai mare cu 84%, respectiv cu 201.258.000 lei fata de nivelul realizat la 31 decembrie 2021. ”Veniturile au fost influentate in principal de urmatorii factori: veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mari cu 238.854.000 lei datorita: veniturilor…

- Ploiești, 27 februarie 2023: AQUILA, lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiența in aceasta industrie, incheie anul 2022 cu afaceri in creștere și un profit net de 85 milioane lei,…

- BVB Grup include Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si CCP.RO. Venituri operationale BVB individual in 2022 au inregistrat o crestere de 23% sau 6,10 milioane lei comparativ cu perioada precedenta, de la 26,60 milioane lei la 32,70 milioane lei, generata de avansul de 25% al veniturilor…

- Compania care va furniza medicamente spitalului este Alliance Healthcare Romania Alliance Healthcare Romania SRL este specializata in comertul cu ridicata al produselor farmaceutice Pana in prezent, entitatea a incheiat 118.263 de contracte publice, in valoare de peste 10 miliarde de lei Un contract…

- Decizia Curtii de Apel pentru al 3-lea Circuit din Philadelphia a scos din faliment unitatea LTL Management a companiei, care se confrunta cu peste 38.000 de pretentii legale legate de produse precum pudra pentru copii a Johnson’s. Actiunile J&J au scazut cu aproximativ 3% la Bursa de Valori din New…

- Petrom, cea mai profitabila companie din Romania, a anunțat pe Bursa de Valori București (BVB) ca nu va achita contribuția de solidaritate, impusa de catre Guvern pentru suprataxarea profiturilor excepționale generate de criza energetica. „Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contribuție de…

- Compania de tehnologie medicala GE HealthCare incepe tranzactionarea pe bursa Nasdaq, odata cu finalizarea procedurii de spin-off anuntata anterior, informeaza miercuri compania intr-un comunicat remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care MedLife SA intentioneaza sa preia pachetul majoritar de participatii la capitalul social al Centrul de Diagnostic si Tratament Provita SRL”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta…