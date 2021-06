Grupul consilierilor locali USR PLUS din Timisoara cere excluderea fostului primar Nicolae Robu din PNL. Intr-o postare pe Facebook, fostul edil Nicolae Robu a catalogat mai multi oameni de cultura ca fiind „lichele ahtiate dupa bani”. Intr-o alta postare, Robu a spus ca regreta cele afirmate. Grupul consilierilor locali ai USR PLUS a cerut PNL Timisoara sa se delimiteze de insultele adresate de Nicolae Robu. „Grupul consilierilor locali ai USR PLUS cere PNL Timisoara sa se delimiteze fara echivoc de insultele adresate unor intelectuali publici reputati de catre fostul primar Nicolae Robu, membru…