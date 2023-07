Se asfalteaza strazile in orasul Murfatlar cu fonduri din PNI ,,Anghel Saligny

Stiri pe aceeasi tema

- Se corecteaza situația aberanta din zona Colonel Buzoianu – Patriei, strazi pe care exista sens unic de circulație discontinuu. Potrivit unei decizii a Comisiei de siguranța rutiera a Primariei Buzau, șoferii care vin pe sensul unic dinspre gara inspre Uniri vor putea circula inainte și pe strada Soroca,…

- Drumul Avrameni – Panaitoaia – Dimitrie Cantemir – Mitoc a intrat in proces de modernizare Au inceput lucrarile la una dintre cele mai așteptate investiții din județul Botoșani. Este vorba de modernizarea Drumului Județean 294C, Avrameni – Panaitoaia – Dimitrie Cantemir – Mitoc (DN24C), care se va realiza…

- Incepand de astazi, 30 mai 2023, șoferii din Cugir trebuie sa respecte modificarile privind prioritațile de circulație rutiera pe strazile Ion Creanga și Trandafirilor și noile restricții de circulație impuse pe strada Trandafirilor. Restricții de circulație au mai fost instituite pe strazile Viitorului…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat, ieri, in circuitul numismatic, o moneda din aur si o moneda din argint cu tema “175 de ani de la Revolutia Romana din 1848, conform unui comunicat al bancii”, preluat de Agerpres. Aversul monedei din aur reda monumentul Eroilor Pompieri din Bucuresti, stema Romaniei,…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din aur si o moneda din argint cu tema 175 de ani de la Revolutia Romana din 1848, conform unui comunicat al bancii.Aversul monedei din aur reda monumentul Eroilor Pompieri din Bucuresti, stema Romaniei, inscriptia…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 37 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in valoare totala de 574.139.125,70 de lei.

- Un eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in aceasta seara, in intersecția bulevardelor Nicolae Titulescu și Nicolae Balcescu. In eveniment au fost implicate doua mașini: un Mercedes care circula dinspre Palatul Comunal inspre Crang și un Range Rover care aștepta la…