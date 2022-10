Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Ioan N. Roman” Constanța organizeaza, in perioada 7 – 8 octombrie 2022, prima ediție a Festivalului Național de Poezie, [email protected], transmite biblioteca intr-un comunicat de presa. La festival vor participa poeți din intreaga țara, precum și poeți ai Filialei Dobrogea…

- Festivalul de Opera și Opereta din sezonul estival, unul din cele mai importante evenimente culturale ale orașului Timișoara și nu numai, revine in acest an in Parcul Rozelor, cea de-a XVII-a ediție urmand sa se desfașoare in 27 și 28 august și intre 2 și 4 septembrie, cu o seara speciala in deschiderea…

- In prima zi a LibFest - Targul de Carte și Experiențe Culturale din Brașov - a avut loc festivitatea de decernare a premiilor Filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din Romania. Juriul, format din Cristian Muntean - președinte, Ovidiu Moceanu, Mircea Moț, Magda Mirea (Filiala Brașov a ...

- Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș incepe un nou an in data de 3 octombrie, cu o bogata oferta de specializari: muzica, dans, arte vizuale, cultul vocii și instrumente muzicale, design contemporan, meșteșuguri precum olaritul sau cioplitul lemnului, care ofera…

- Simpozionul de sculptura sudata ediția 2022 se va desfașura in parcul central din Dumbravița, in perioada 16 - 30 septembrie. Evenimentul este organizat de catre Filiala din Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, la care vor participa sculptorii Darius Hulea, Sorin Purcaru și Bogdan Nueleanu.

- In perioada 16-30 septembrie, la Dumbravița va avea loc a doua ediție a Simpozionului de sculptura sudata – Dumbravița 2022 , eveniment organizat de catre Filiala din Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, cu sprijinul Primariei Dumbravița, la care vor participa sculptorii Darius Hulea,…

- Suceveanul Eduard Dorneanu a fost nominalizat la premiul „Cartea Anului", de catre Uniunea Scriitorilor din Romania (Filiala Brașov), cu volumul ,,Poetica", publicat la București, Editura Eikon, 2021.Juriul pentru premiile filialei pe 2021, propus de comitetul filialei, este ...

- Primarul Dominic Fritz le cere membrilor Guvernului din Timis, dar si parlamentarilor partidelor aflate la putere sa se bata pentru ca pe lista de 25 de spitale din Romania finantate prin PNRR sa se afle si un obiectiv din Timisoara. Este vorba de maternitatea din Balta Verde, care se afla pe lista…