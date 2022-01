Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul Regional de Afaceri va avea loc prima ediție de iarna din 2022 a Salonului Industriei Ușoare. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara. Vor fi atat producatori, cat și comercianți, de la care veți putea cumpara articole de sezon, produse cosmetice și produse tradiționale.

- Noua companii cu afaceri de peste 100 de milioane de lei au intrat in insolventa in primele 11 luni din 2021, datele pe decembrie nefiind inca disponibile, potrivit informatiilor de la Registrul Comertului citate de ZF. De departe cea mai mare intrare in inca­pacitate de plata de anul trecut…

- Tot ce aveți nevoie pentru organizarea unei nunți de vis gasiți in acest sfarșit de saptamana la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, unde s-a deschis vineri o noua ediție a Targului de Mirese. Evenimentul este organizat de CCIAT și firma Rayna Decor, iar programul este urmatorul: vineri de la…

- Salonul Industriei Ușoare de la Timișoara, la ediția de Craciun. Intrarea este libera. In perioada 15 - 19 decembrie, Centrul Regional de Afaceri al Camerei de comerț, industrie și Agricultura (CCIA) Timiș va gazdui...

- Ediția de Craciun a Salonului Industriei Ușoare, ultima din acest an, se va desfașura intre 15 și 19 decembrie la Centrul Regional de Afaceri a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Aceasta ediție, dedicata srbatorilor de iarna, va reuni 50 de companii din țara, atat producatori cat și…

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește intre 24 și 28 noiembrie o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș de peste 25 de ani. La eveniment și-au anunțat participarea peste 50 de companii…

- Ediția de toamna a Salonului Industriei ușoare, organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș de peste 25 de ani, va avea loc intre 20 și 24 octombrie la Centrul Regional de Afaceri. La eveniment și-au anunțat participarea 50 de companii din intreaga țara, producatori și comercianți,…

- Muzeul Satului din Timișoara va gazdui in luna decembrie o serie de evenimente culturale și de divertisment pentru familie, cu tematica de iarna, timp de 20 zile. Activitațile se vor desfașura in aer liber, cu intrare gratuita, pe un teren care depașește 10 hectare, astfel incat pot fi respectate toate…