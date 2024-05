Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 9 – 10 mai, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, unul din cele cele mai mari evenimente de afaceri din sistemul cameral romanesc și european, cu participarea a șapte țari: Turcia, Germania, Italia, Polonia, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Romania. Desfașurat sub motto-ul „Sa […] Articolul Eveniment de amploare organizat de CCIAT. Forum international de afaceri, in aceasta saptamana, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .