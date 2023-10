Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția artistei Renee Renard, „Laboratoarele Memoriei: Asociația Pietatea Banațeana” va fi vernisata astazi, 9 septembrie, și maine, intre orele 10:00 și 17:00, la sediul asociației Pietatea Banațeana din bulevardul Revoluției 1989 și va putea fi vizitata intre 11 septembrie și 11 octombrie, de luni…

- Producatorii inregistrați pe scheme de calitate naționale și sisteme de calitate europene din Romania se pot inscrie pana pe 11 septembrie 2023 la evenimentul Bucharest FOOD EXPO 2023, ce se va desfașura in perioada 28 septembrie – 01 octombrie 2023, in incinta Halei Laminor, prin transmiterea certificatului…

- Institutul Prezentului deschide la Timișoara expoziția „PERFORMING 89. Stari de deziluzie” din cadrul proiectului „Uncensored Act”, parte din programul oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va avea loc in data de 7 septembrie la Faber din str. Splaiul Peneș Curcanul nr.…

- O expozitie de carte veche va fi vernisata, joi, la Memorialul Ipotesti - Centrul de Studii Mihai Eminescu, cu prilejul Zilei Limbii Romane, au anuntat oficialii Memorialului, printr-un comunicat de presa.Expozitia, care va avea loc in Sala Portaluri a Muzeului "Mihai Eminescu", va cuprinde volume…

- „Daca iubești muzica și fotografia, nu rata ocazia de a vizita expoziția de fotografie de concert a lui Theodor Tudose, unul dintre cei mai talentați și experimentați fotografi de concert din Romania”. Așa ii imbie organizatorii Buzau International Arts Festival (BIAF) pe buzoieni sa vina la expoziția…

- Expozitia tematica „Hanurile uitate ale Bucurestilor”, care prezinta captivanta poveste a unor hanuri bucurestene ridicate in secolele XVII – XIX, astazi disparute in mare parte, va fi vernisata vineri, la ora 18,00, la Palatul Sutu din Capitala. „Asezate in inima targurilor comerciale sau in apropierea…

- Cei 100 de ani de istorie ai campusului Universitații Politehnica Timișoara sunt surprinși intr-un eveniment cultural special, de arta și arhitectura, la Veneția, in paralel și conectat cu celebra Bienala de Arhitectura. Expoziția de banda desenata care prezinta 100 de ani de cultura și istorie a campusului…

- Lucrarile din expoziția de pictura , deschisa incepind de duminica, 2 iulie, la Muzeul de Istorie din Suceava, au fost aduse din țara insoțite de o mașina a Inspectoratului Județean de Jandarmi. Expoziția reunește 77 de lucrari provenite de la șapte muzee. Intr-o emisiune la Radio Top, directorul Muzeului…