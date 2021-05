Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va ridica in acest weekend, majoritatea restrictiilor COVID-19, inclusiv cele pe timp de noapte. Suspendarea masurilor vine odata cu atingerea pragului de 5 milioane de persoane vaccinate, a anuntat, vineri, premierul Viktor Orban. Prag care in Romania nu a fost atins și nu va fi nici la 1 iunie,…

- Aproape doua treimi (62%) dintre managerii romani sunt optimisti in privinta viitorului economiei si considera ca Romania se indreapta intr-o directie buna, releva datele incluse in editia a VII-a a Barometrului Sierra Quadrant, publicat vineri.

- Aproape doua treimi (62%) dintre managerii romani sunt optimisti in privinta viitorului economiei si considera ca Romania se indreapta intr-o directie buna, releva datele incluse in editia a VII-a a Barometrului Sierra Quadrant, publicat vineri. In acest sens, 71% dintre oamenii de afaceri chestionati…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele trei luni ale anului, la 5,327 miliarde de euro, in crestere cu 863,1 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza Agerpres.…

- Industria auto romaneasca trebuie sa faca rapid trecerea de la mașinile cu motoare termice și subansamble catre investițiile in liniile de fabricație destinate mașinilor electrice, in contextul in care economia mondiala apasa pedala electrificarii, arata o analiza Frames & Factory 4.0. Zeci…

- În anumite cercuri ale mediului de afaceri se lucreaza cu diverse ipoteze și se fac diferite calcule. Astfel, economiștii analizeaza date din România și din strainatate, se uita și la cele legate de Covid pentru a vedea ce este de facut în continuare. Cu alte cuvinte, creioneaza niște…

- In cadrul unei conferințe de presa, deputatul Marian Rasaliu a vorbit despre efectele crizei politice din coaliția de dreapta asupra cetațenilor Romaniei. Totodata, parlamentarul a lansat ideea unui protocol transpartinic la nivelul județului Brașov. ”Acum mai mult ca oricand, politicul trebuie sa lucreze…

- Anul curent este privit dintr-o perspectiva prudenta, dar pozitiva, de catre Viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, fiind previzionata o revenire fragila a economiei, care trebuie sa fie sustinuta printr-o atentie sporita la anumite vulnerabilitati structurale legate de disciplina financiara.…