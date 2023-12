Scrisoarea a patru lideri europeni

Stiri pe aceeasi tema

- Patru lideri europeni i-au trimis o scrisoare presedintelui Consiliului European, Charles Michel, in care ii cer ca la summitul european de saptamana viitoare sa existe o dezbatere pentru a stabili o pozitie clara asupra situatiei din Gaza si in privința solutiei celor doua state, israelian si palestinian,…

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…

- Premierul ungar a lansat o noua „consultare naționala” pentru a aduna sprijinul popular necesar retoricii sale anti-UE. El a propus și o lege a „suveranitații” care ar putea servi, in continuare, la reprimarea disidenței, scrie Deutsche Welle. Premierul ungar Viktor Orban a fost mai puțin vizibil in…

- Armata israeliana iși continua ofensiva in Gaza pentru a distruge complet intreaga infrastructura Hamas și pentru a rasturna de la putere milițiile islamiste care au condus autocratic in Fașie din 2007. Dar angajamentul, care se anunta lung și dureros nu se va incheia cu distrugerea Hamas, deoarece…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut un armistițiu umanitar imediat intre Israel și Hamas și eliberarea ostaticilor. In discursul susținut in fata Consiliului de Securitate, el a susținut ca in Gaza exista "incalcari clare" ale dreptului umanitar. In replica, ambasadorul israelian la…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferinta, pe tema situatiei din Orientul Mijlociu dupa atacurile Hamas asupra Israelului, informeaza AGERPRES . Potrivit Administratiei Prezidentiale, summitul extraordinar a fost convocat…

- Klaus Iohannis condamna 'ferm' atacurile din Israel: 'Am reiterat necesitatea de a limita conflictul!'Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat marți, 17 octombrie 2023, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferința, pe tema situației din Orientul Mijlociu, dupa…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene se vor reuni, astazi, la Bruxelles, in regim de urgenta pentru a discuta despre situatia din Israel si din regiune, a anuntat Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell , dupa cum au transmis agentiile…