- Faptul ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu s-ar mai bucura de sprijinul Alianței USR – PLUS este tratat drept „știre falsa” chiar de reprezentanții celor doua grupari. Aceștia afirma ca politicianul se bucura in continuare de „toata susținerea” și nu se pune problema inlocuirii sale. Vineri…

- Europarlamentarii romani le-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Inaltului Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Joseph Borrell, prin intermediul a doua scrisori, sa fie mai bine reprezentanți in funcții de management in instituțiile europene. In total, 33 de europarlamentari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirma ca Romania va sustine in continuare integritatea teritoriala a Ucrainei. "Continuam sa sustinem cu fermitate suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei. Anexarea Crimeei este o incalcare a dreptului international", este textul publicat pe contul de…

- Cei 50 de europarlamentari care au semnat scrisoarea adresata președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ii solicita sa-l demita pe Josep Borrell, șeful diplomației europene, dupa vizita din Rusia, daca acesta nu va demisiona de bunavoie, potrivit g4media.ro .Cei noua europarlamentari romani…

- 50 de europaprlamenari, intre care Eugen Tomac (PMP), Marian-Jean Marinescu (PNL), Nicolae Stefanuța (USR), Siegfried Muresan (PNL), Dragoș Pislaru (PLUS), Ramona Strugariu (PLUS) și Dragoș Tudorache (PLUS), Gheorghe Falca (PNL) și Vlad Gheorghe (USR) au semnat o scrisoare adresata președintei Comisiei…

