Republica Moldova se va uni intr-o perioada scurta cu Romania, un lucru normal, avand in vedere radacinile latine ale moldovenilor. Afirmația a fost facuta de Mitropolitul Vladimir al Chișinaului și Intregii Moldove in cadrul unei scrisori foarte dure pe care a trimis-o pe 5 septembrie Patriarhului Kiril. Potrivit documentului, publicat de fostul deputat Vlad Cubreacov […]