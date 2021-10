Stiri pe aceeasi tema

- Noua campioana de la US Open, Emma Raducanu, s-a intors in Marea Britanie dupa cateva zile in care a avut de indeplinit diverse obligații in New York. Tanara in varsta de 18 ani a ajuns in Bromley, unde a fost intampinata in fața casei familiei de tatal ei, Ian. Conform Daily Mail, acesta i-a ridicat…

- Emma Raducanu e, in acest moment, definitia unei sportive multinationale. Pentru ca s-a nascut in Canada, dintr-un tata roman si o mama chinezoaica, s-a mutat in Marea Britanie cu familia, pe cand avea doi ani, iar acum reprezinta aceasta tara. Asta in timp ce viziteaza, periodic, Bucurestiul pentru…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost felicitata de Regina Elizabeth II si de premierul britanic Boris Johnson, dupa succesul de la US Open. "Felicitari pentru victoria ta. Este o performanta extraordinara la o varsta atat de frageda si o dovada a muncii si dedicatiei tale. Nu am nicio indoiala ca…

- Emma Raducanu a caștigat US Open. Puștoaica minune a tenisului, nascuta din tata roman și mama chinezoaica a devenit primul jucator de tenis care caștiga un turneu de Grand Slam pe care l-a inceput din calificari. Mai mult, a cucerit titlul la Flugshing Meadows fara ceda un set. Emma Raducanu nu a disputat…

- Emma Raducanu, 18 ani, va urca, incepand de luni, pe locul 23 in clasamentul WTA, dupa ce a scris istorie la US Open, cucerind trofeul, dupa 6-4, 6-3, in finala cu sportiva canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, informeaza HotNews.ro . Emma Raducanu a realizat astfel un salt fulminat in topul jucatoarelor…

- Emma Raducanu a avut parte de doua saptamâni de vis și a obținut trofeul la US Open. Sportiva cu origini românești a câștigat 10 meciuri fara sa piarda vreun set și va înregistra un salt important în ierarhia mondiala, urmând sa ocupe cel mai bun loc de pâna…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venita din calificari, a castigat, sambata, turneul US Open, invingand in finala o sportiva la fel de tanara, canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA. Ca urmare a performantei de la US Open, britanica va urca pe locul 23 WTA. Emma Raducanu…

- Emma Raducanu a facut un joc perfect, deși in toiul partidei s-a zgariat la un genunchi și a avut nevoie de ingrijiri medicale, pentru ca sangera. Adversara ei nu a fost insa de acord cu time-out-ul medical și a protestat.Emma a revenit insa in control, a dominat categoric schimburile și s-a impus,…