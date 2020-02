Stiri pe aceeasi tema

- Fanii actorului Michael Keaton (68 de ani) au motive de bucurie. Artistul american se afla in tara noastra, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu acesta.

- IL VOLO, cel mai cunoscut trio Italian din lume, viziteaza pentru prima data Romania. Concertul celor trei artisti italieni face parte din turneul mondial „The best of 10 years” si va avea loc pe 15 iulie 2020, la Sala Palatului din Bucuresti – un spectacol care a obtinut cele mai bune rezultate din…

- Cantarețul britanic James Arthur va susține un concert la Arenele Romane din București pe 9 iulie 2020, iar biletele vor fi puse in vanzare miercuri, potrivit organizatorilor, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie de romani va beneficia de plati…

- Bank of China, a patra cea mai mare instituție bancara din lume, iși deschide oficial luni operațiunile in Romania. Evenimentul de lansare pentru lansarea sucursalei din București va avea loc la Palatul Parlamentului, potrivit Mediafax.Lansarea vine cu ocazia implinirii a 70 de ani de relații…

- Scriitorul israelian Eshkol Nevo are o chimie speciala cu Romania. A venit a doua oara la București ca sa-și lanseze un nou roman, "Simetria dorintelor", o poveste emotionanta, despre prietenia adevarata.

- Lansarea de carte de la Libraria Modul Carturești București cu marturisiri despre cicatricile rasismului: “Aveam o teama ca eu eram cioara, eram neagra”.“Pot sa spun ca acum 24 de ani eu am plecat, am fugit, m-am zbatut de a fugi din aceasta țara rasismus (n.r rasista)”, rostește inflacarat, Aurelia…

- La doar cateva zile de la prezentarea scrisorilor de acreditare catre președintele Iohannis, noul ambasador al Republicii Kazahstan la București a organizat o intalnire cu colegi din corpul diplomatic și reprezentanți ai mass media. Intalnirea a avut loc la sediul companiei ROMPETROL - brand al KazMunaiGAS,…