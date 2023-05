Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Iulian Postelnicu, originar din Focșani, a caștigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal, in cadrul Galei Premiilor Gopo 2023, desfasurata marti seara, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. Iulian Postelnicu a fost desemnat caștigator, interpretand…

- AntenaPLAY isi premiaza abonatii care au urmarit aventura America Express in AntenaPLAY. Premiul este chiar rucsacul personalizat folosit de vedetele America Express – Drumul Aurului in cadrul reality show-ului.

- Mihaita Daniel Popa este singurul elev din Dolj, premiat la Olimpiada Naționala de Religie pentru Seminariile și Liceele Teologice Ortodoxe. Olimpiada s-a desfasurat la Suceava si au participat elevi din 32 de seminarii si licee teologice din tara. Elevul din Dolj este la prima performanta nationala.…

- Cantareata franco-benineza Angelique Kidjo a castigat, marti, premiul international pentru muzica Polar, alaturi de fondatorul britanic al Island Records Chris Blackwell si de compozitorul estonian Arvo Part.Nascuta in 1960 cu o luna inainte de independenta Beninului (pe atunci Dahomey), ea canta…

- Studiul disciplinelor socio-umane permite elevilor sa ințeleaga mai bine lumea și complexitatea umana, sa iși dezvolte gandirea critica și capacitatea de a argumenta, sa iși creeze personalitatea și sa se integreze in relațiile sociale actuale. In Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” elevii arata…

- Gala Oscar 2023 s-a incheiat. „Everything Everywhere All at Once”, desemnat cel mai bun film. Brendan Fraser si Michelle Yeoh, cei mai buni actori in roluri principale, iar Daniel Kwan si Daniel Scheinert sunt castigatori la categoria cea mai buna regie, informeaza presa romana .

- In intervenția pe care a avut-o langa sicriul tataluiu sau, Tom Șora a afirmat ca a aflat despre deces "cu totul intamplator. O cunostinta a surorii mele a citit pe Facebook ca a murit tatal meu, Sora mea, seara, mi-a spus ca a murit tatal nostru. Deci, nu am fost instiintat ca a murit.Relatia noastra,…

- Echipa de robotica a Colegiului HCC din Alba Iulia, Xeo, a caștigat premiul ”Think Award” locul I, la o competiție in București Echipa de robotica Xeo a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a caștigat premiul Think Award locul 1 la competiția regionala din București. Va participa…