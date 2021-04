Stiri pe aceeasi tema

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu iși propune, intr-un parteneriat media cu ziarul Botoșaneanul, sa prezinte, in ediția de duminica, un nou proiectintitulat Scriitori botoșaneni dincolo de Styx. Astazi este despre Constantin Gane.

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu iși propune, intr-un parteneriat media cu ziarul Botoșaneanul, sa prezinte, in ediția de duminica, un nou proiect intitulat Scriitori botoșaneni dincolo de Styx. Astazi este despre Tiberiu Crudu.

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu iși propune, intr-un parteneriat media cu ziarul Botoșaneanul, sa prezinte, in ediția de duminica, un nou proiect intitulat Scriitori botoșaneni dincolo de Styx. Astazi este despre Barbu Lazareanu.

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu iși propune, intr-un parteneriat media cu ziarul Botoșaneanul, sa prezinte, in ediția de duminica, un nou proiect intitulat Scriitori botoșaneni dincolo de Styx. Astazi este despre Enric Furtuna.

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu iși propune, intr-un parteneriat media cu ziarul Botoșaneanul, sa prezinte, in ediția de duminica, un nou proiect intitulat Scriitori botoșaneni dincolo de Styx. Astazi este despre Henric Sanielevici.

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu iși propune, intr-un parteneriat media cu ziarul Botoșaneanul, sa prezinte, in ediția de duminica, un nou proiect intitulat Scriitori botoșaneni dincolo de Styx. Astazi este despre Nicolae Iorga.

- Prima femeie din Romania care a putut da bacalaureatul intr-un liceu de baieți, prima președinta a unui congres politic, una dintre primele militante pentru emanciparea femeilor, prima autoare a unui roman feminist scris in limba romana (Patimi, 1903), Sofia Nadejde s-a nascut la Botoșani (pe 14 septembrie…

- Debutul in lungmetraj al regizorului de teatru Eugen Jebeleanu, "Camp de maci", este apreciat la festivalurile internationale. Actorul Conrad Mericoffer, care are rolul principal, a fost premiat pentru interpretare in Spania si Italia.