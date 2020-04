Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul National „Unirea“ din Focsani organizeaza vineri, 3 aprilie, un concurs de matematica national, in memoria profesorului Constantin Tanasescu, care s-a stins din viata in urma cu doar o luna.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 3 decese din cauza COVID-19, printre acestea numaraandu-se și o femeie de 73 de ani din Suceava. Deces 66 Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, probe care au fost testate la INCDMM Cantacuzino.…

- Olanda a retras sute de mii de masti importate din China si distribuite in spitalele olandeze pentru a face fata pandemiei de COVID-19, deoarece nu raspundeau criteriilor de calitate, a informat sambata Ministerul Sanatii, noteaza AFP, citata de Agerpres. Dupa ce a primit la 21 martie “o livrare a unui…

- Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin a decis sa inchida temporar toate magazinele din tara, atat pe cele aflate in centre comerciale, cat si celelalte magazine, ca o masura de preventie si siguranta impotriva raspandirii coronavirusului, informeaza compania. Masura face obiectul Ordonantei Militare…

- Miscarea Fridays for Future a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa online, ca-si anuleaza o serie de actiuni de protest de amploare, pe care le pregatea inaintea alegerilor locale din Bavaria, din cauza crizei coronavirusului, transmite DPA. "Cu inima grea, anulam marele protest pentru clima care-l…

- Social-democratii urmeaza sa decida daca vor anula Conhresul din 21 martie sau il vor organiza, in premiera, in sistem online sau video, pentru a nu aduce peste 1.000 de persoane la Bucuresti. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a confirmat pentru Libertatea ca se ia in calcul un Congres video.Si…

- Ialoc.ro, o platforma de rezervari online pentru restaurante, demareaza o runda noua de finanțare, în suma totala de 286.000 euro, din care 80.000 euro sunt acum disponibili pe platforma de strângere de fonduri pentru startup-uri SeedBlink.com. Iata cine a investit pâna acum în…

- Continutul online trebuie reglementat cu un sistem aflat undeva intre reglementarile existente pentru telecomunicatii si industria media, a declarat sambata directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, la Conferinta pentru Securitate din Munchen, transmite Reuters.