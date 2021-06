Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a II-a vor sustine joi proba la Matematica din cadrul Evaluarii nationale. Proba de Limba romana (scris si citit) pentru elevii din randul minoritatilor nationale se va desfasura vineri. ‘Toate probele se sustin cu prezenta fizica, indiferent de scenariile in care se afla unitatile de…

- Examenele nationale se vor sustine la datele planificate, cu prezenta fizica, oricare va fi situatia, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. El a precizat ca vor fi organizate doua sesiuni atat la evaluarea nationala, cat si la bacalaureat. "Pe 22 iunie incepe evaluarea nationala.…

- Elevii de clasa a patra au susținut marți proba de matematica la evaluarea naționala, iar joi urmeaza cea de limba materna. Testele s-au dat in timpul orelor de curs, la o ora decisa de fiecare școala in parte, cu prezența fizica.Elevii au avut 60 de minute la dispoziție sa rezolve subiectele. Evaluare…

- Bareme teste de ANTRENAMENT EVALUAREA NAȚIONALA 2021: Modele de subiecte din setul 9, la romana și matematica, pentru elevii de clasa a 8-a, publicate de Ministerul Educației Bareme teste de ANTRENAMENT EVALUAREA NAȚIONALA 2021: Modele de subiecte din setul 8, la romana și matematica, pentru elevii…

- Elevii claselor a VI-a sustin, miercuri, prima proba scrisa – cea la Limba si comunicare – din cadrul Evaluarii nationale. Urmatoarea proba, cea la Matematica si Stiintele naturii, are loc joi. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei, cele doua teste vizeaza evaluarea competentelor…

- Elevii de clasa a IV-a vor sustsine admitere daca vor ca in clasa a V-a sa invete in clase cu program intensiv pentru studiul unei limbi straine. Admiterea se va organiza dupa terminarea cursurilor pentru acest an scolar si va consta intr-o proba scrisa la limba straina pe care vor sa o studieze in…

- Elevii de clasa a VIII-a sustin, marti, proba la Matematica, a doua din cadrul simularii pentru Evaluarea nationala. Elevii din partea minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna vor sustine pe 31 martie simularea probei la Limba si literatura materna. Luni a fost proba…

- Elevii de clasa a VIII-a sustin astazi simularea evaluarii nationale. In Dolj sunt doua scoli in care nu se organizeaza deloc simularea pentru ca au aparut mai multe cazuri de COVID 19. Mai sunt insa alte doua scoli din Craiova la care nu participa cate o clasa a VIII-a. Conducerea Inspectoratului Scolar…