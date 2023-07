Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-21 iulie 2023, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, in colaborare cu Liga Studentilor, organizeaza Scoala de vara „Responsabilitate fata de viitorul nostru”. Evenimentul se desfasoara in cadrul proiectului Cercetarea – din laboratoare catre societate. Dezvoltarea capacitatii de…

- In perioada 26-30 iunie 2023, Facultatea de Inginerie a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, a fost gazda primei ediții a „Școalii de vara a viitorului inginer”. In cadrul școlii de vara au fost prezenți elevi de la colegii și licee din Bacau, Onești și Comanești, din clasele a IX-a, a X-a și…

- Timp de o saptamana, peste 100 elevi se vor familiariza cu viața de student la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de a Brad” din Iași (USV), care organizeaza Școala de vara „Vreau student la USV Iași”, eveniment dedicat elevilor din zona de interes a universitații ieșene. Astfel, cei 100…

- Un numar total de 2050 absolvenți vor finaliza, anul acesta, studiile in cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau. Dintre aceștia, 1.387 sunt absolvenți de studii universitare de licența și conversie profesionala, 595 de studii universitare de master, 27 de studii universitare de doctorat…

- Un copil in varsta de 4 ani s-a inecat, marti, dupa ce a cazut in raul Uz, in orasul Darmanesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La fata locului au intervenit trei autospeciale ale ISU Bacau, o autospeciala pentru scafandri, trei barci, o autospeciala de prima interventie…

- In perioada 9-10 iunie, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-a desfașurat activitatea „Ambasador UBc” in cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0088 „Acces la educație și viața de calitate: incluziunea sociala a tinerilor din medii defavorizate” (INCLUSIVE-UBc). Au fost selectați 30 de studenți…

- In perioada 10-12 mai 2023, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau este gazda conferinței „Inovare și cercetare doctorala”, un eveniment organizat in cadrul Zilelor Școlii de Studii Doctorale, care iși propune sa ofere contextul pentru ample dezbateri legate de calitate, inovare și abordare științifica…